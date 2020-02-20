سوريا تتأهب لمكافحة أسراب الجراد الصحراوي ومنع وصولها

أخذت وزارة الزراعة في سوريا استعدادها لمنع وصول أسراب حشرة الجراد الصحراوي إلى البلاد من خلال تجهيز غرف عمليات خاصة .

وعن الاستعدادات التي اتخذتها وزارة الزراعة ، كشف مدير الوقاية في الوزارة فهر المشرف في تصريح لوكالة سانا ، أنه تم تجهيز غرفة عمليات خاصة ليتم تزويد المحافظات السورية بأدوات مكافحة ومبيدات.

ونوّه مدير الوقاية في وزارة الزراعة، إلى أنه رغم أن الأجواء الباردة والرياح والأمطار التي تسود الآن في سوريا تحد من وصول أسراب الجراد إليها، إلا أنه تم الاستعداد لتفادي وصولها .

ولفت المشرف إلى أن حشرة الجراد الصحراوي تهدد المنطقة في هذه الأوقات من العام ، فهي تتكاثر في ساحل القرن الإفريقي، وتنتشر حالياً بأسراب كبيرة في أثيوبيا وكينيا والصومال وجنوب السودان .

وبين المشرف أن المنطقة لم تشهد مثل هذه الأسراب منذ 25 عام ، فبعض الأسراب وصل عدد حشراتها إلى 150 مليون جرادة ، وجزء منها هاجر إلى السعودية واليمن وأجزاء من إيران فيما تتم مكافحتها في الهند وباكستان ، لذلك اقتضت الحالة التأهب نتيجة خطورة هذا النوع من الجراد.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية قد أعلنت أن المملكة تواجه موجة تعتبر من أكبر الهجمات للجراد الصحراوي القادم من أفريقيا، التي لم تشهدها المملكة منذ 25 عاماً ، واحتمالية غزو الأسراب من الدول المجاورة أصبحت مرتفعة .