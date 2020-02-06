بالصور والفيديو .. عدوان إسرائيلي على 3 محافظات في سوريا يسفر عن إصابات

تصدت الدفاعات الجوية في سوريا فجر اليوم الخميس ، لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على مناطق في دمشق و درعا والقنيطرة، أسفر عن إصابات وأضرار مادية.

واستهدف العدوان الإسرائيلي الذي تم على عدة موجات بحسب ما أفادت وكالة سانا ، مناطق الكسوة ومرج السلطان وجسر بغداد وجنوب إزرع في ريف دمشق.

بدورها ، نشرت وزارة الدفاع السورية عبر قناتها الرسمية في تلغرام نقلاً عن مصدر عسكري أنه في فجر اليوم الخميس الواقع في 6/2/2020 تصدت وسائط دفاعانا الجوي لموجتين من العدوان الجوي الإسرائيلي.

وعن تفاصيل العدوان بين المصدر أن الموجة الأولى بدأت في تمام الساعة 01.12 واستهدفت بعض مواقعنا العسكرية في محيط دمشق.

فيما بدأت الموجة الثانية في تمام الساعة 01.41 واستهدفت مواقع عسكرية في محيط درعا والقنيطرة وريف دمشق بعدد من الصواريخ التي أطلقتها الطائرات الحربية الإسرائيلية من فوق جنوب لبنان والجولان المحتل.

وأضاف المصدر: “ساهمت يقظة رجال دفاعنا الجوي في تدمير أعداد كبيرة من الصواريخ المعادية كما أسفر العدوان عن إصابة ثمانية مقاتلين بجراح وأضرار بالماديات وتمت متابعة النتائج والتداعيات على مدار اللحظة”.

كما شدد المصدر على أن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تؤكد أن هذا التصعيد العدواني الإسرائيلي لن يتمكن من إنقاذ التنظيمات الإرهابية المسلحة التي تنهار في إدلب وغرب حلب تحت ضربات رجال الجيش العربي السوري.