سوريا .. الكهرباء تحسم الجدل بشأن تعديل برنامج التقنين الكهربائي “في أيام البرد”

حسمت وزارة الكهرباء السورية الجدل بشأن تعديل برنامج التقنين في المحافظات بسبب الأحوال الجوية والمنخفض الحالي .

ونقلت صحيفة “الوطن” عن مصادر رسمية في الكهرباء ، إجراء أي تعديل على ساعات التقنين الكهربائي المحددة بمختلف المحافظات.

وبينت المصادر أن برنامج التقنين سيبقى كما هو عليه ، وأن أي زيادة في الساعات تعود إلى الحمولات الزائدة ، خاصة أنه يتم الاعتماد على الكهرباء في التدفئة.

كما نقلت “الوطن” عن مصادر في كهرباء ريف دمشق أن سبب عدم انتظام انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق ، يعود إلى موجة البرد التي تشهدها البلاد.

وعاد المصدر ليؤكد أنه كلما زاد الاستجرار تزيد معه ساعات التقنين، وخاصة أن الاستجرار الكهربائي يتمّ بصورة كبيرة نسبياً، فالبرد يتسبب بالاستجرار الكبير للكهرباء، ما يعكس الاستهلاك الزائد، ويؤثر في ساعات التقنين.

وفي وقت سابق، قال مدير عام المؤسسة العامة لنقل الكهرباء فواز الضاهر لإذاعة “ميلودي إف إم”، إنه كلما انخفضت درجات الحرارة في سوريا سيزيد التقنين بسبب الاستهلاك الزائد للطاقة.