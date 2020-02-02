سوريا .. إضافة مواد جديدة إلى البطاقة الذكية قريبا بأسعار أقل من السوق بـ50%

بين مدير عام السورية للتجارة أحمد نجم ، أنه سيتم إضافة مواد جديدة إلى المواد الأساسية التي توزع عبر البطاقة الذكية .

وفي تصريحه لصحيفة “الوطن” ، أفاد نجم بأنه سيتم إدخال بعض المواد الجديدة إلى نظام البطاقة الذكية قريباً ، مثل المعلبات والزيوت والسمون.

كما أشار مدير عام السورية للتجارة إلى أن بيع تلك المواد سيكون بأسعار تقل بنسبة حتى 50 بالمئة عن السوق.

وحول المخصصات التي تم تحديدها للفرد من المواد المدعومة بموجب البطاقة الذكية ، رجح نجم إمكانية زيادة كمية المواد الموزعة إن كانت كمية المخزون لدى المؤسسة السورية للتجارة كافية، لافتاً إلى وجود مواد قيد التوريد حالياً.

أما عن السبب وراء رفع سعر كيلو السكر إلى 350 ليرة ضمن صالات المؤسسة، فبين مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لـ”الوطن” أن السكر حصراً تم تحديد سعره وفق عقود الاستيراد الجديدة التي وقعتها وزارة التجارة الداخلية.

يشار إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدأت يوم أمس السبت 1 شباط ، ببيع المواد الأساسية عبر البطاقة الذكية والتي تضم الأرز بسعر 400 ليرة سورية للكيلة ، والسكر بسعر 350 ليرة، والشاي بسعر 4500 ليرة ، وذلك عبر صالات المؤسسة السورية للتجارة.

يذكر أن الكميات المخصصة للشخص الواحد في شهر واحد مو المواد المدعومة عبر البطاقة الذكية ، هي 1 كيلو غرام من السكر و1 كيلو غرام من الرز و200 غرام شاي، بحيث لا تتجاوز الكمية 4 كيلو للسكر و3 كيلو للأرز و1 كيلو للشاي للأسرة خلال الشهر.