سلاف فواخرجي تكشف أسرار كواليس الأعمال الدرامية بـ صورة من الأرشيف

شاركت الفنانة سلاف فواخرجي الجمهور المتابع لها عبر أحد حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي ، صورة قديمة لها تعود إلى العام 1999 .
استعادت من خلالها ذكرياتها في كواليس مسلسل ” الجمل ” الذي شاركت به إلى جانب نخبة من النجوم ، وظهرت فيها بإطلالة طبيعية بحتة برفقة مواطنها الممثل راكان تحسين بيك .
وعلقت على المنشور كاشفة عن بعض أسرار كواليس الأعمال الفنية ، لافتة إلى أنها تحمل قصصاً مؤثرة تصل أحياناً حدَّ التعب والبكاء ، نافية أن تكون الأجواء في الكواليس مجردَّ ضحك ولهوٍ وفرح .
سلاف فواخرجي في كواليس مسلسل الجمل :
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صورة من #كواليس مسلسل #الجمل كل عمل فني كواليسه بتكون احيانا فيها حالة درامية اكتر من المسلسل نفسه الكواليس مو كلها فرح وضحك بيكون فيها اكتر تعب وبكي … لما بيطلع العمل الفني قدام الناس مننسى اللي صار وبيخلص التعب متل ماكل شي بيخلص بالحياة ، بس بتبقى ذكرياته مابتتنسى وبتعلّم فينا ، واللي تعبنا رح تجي لحظة نتذكره ونبتسم ويمكن نضحك ولو كان في غصة جواتنا … ونقول : سقى الله … وبالأخير كله بيهون مقابل انو الناس تشوف وتحب وتصدق … يسعد اوقاتكم حبيت شارككم هالصورة اللي بحبها مع العزيز #راكان_تحسين_بيك #سلاف_فواخرجي
وتتحضر سلاف فواخرجي لإنجاز مسلسل درامي جديد سيحمل عنوان ” شارع شيكاغو ” ويحاكي العمل حقبة من ستينيات القرن الماضي ، ويرويِّ قصة هروب شابة تدعى ميرامار ( سلاف ) مع بطلٍ شعبي قبل أن تنتهي قصة حبهما بجريمة قتلٍ غامضة .
تتكشف ملامحها في زمننا الحاضر على يد محقق يقع ملف القضية بين يديه بالصدفة ، لتُسدل الستارة على قصة تحاكي الجمال والحب والصراع وما يوازيها من تضحية .