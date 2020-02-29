سرقة “كرتونة” خواتم ذهب من سيارة أحد الصياغ في سلمية

تمكن فرع الأمن الجنائي في السلمية ، من القبض على شخصين أقدما على سرقة “كرتونة” مليئة بالمصاغ الذهبي .

وذكرت وزارة الداخلية السورية عبر صفحتها في فيسبوك ، تفاصيل الحادثة التي بدأت بدعوى تقدم بها أحد الصاغة بعد تعرضه لعملية سرقة في منطقة السلمية بحماة.

وجاء في شكوى الصائغ ، أن تعرض لعملية سرقة “كرتونة” تحوي مصاغ ذهبي من سيارته الخاصة .

وبعد التحقيق والتحري ، ألقي القبض على كل (باسل . ق) و (موفق . ح) للاشتباه بهما ، وأكدا باعترافاتهما قيامهما بسرقة المصاغ الذهبي من سيارة الصائغ .

وأقر السارقان بأنهما قاما بالعملية عن طريق المغافلة بعد مراقبة الصائغ لعدة أيام ، حيث قاموا بسرقة الكرتونة أثناء قيام الصائغ بفتح محله بعد أن وضع الكرتونة في السيارة.

وتحوي الكرتونة على ١٦ خاتم ذهبي، ١٤ خاتم منها عيار ٢١ قيراط، وخاتمين عيار ١٨ قيراط ، تم استردادها وإعادتها لصاحبها.