دمشق .. بعـد ثلاثــة أشــهر مـن زواجـه بهــا سـرق والدتهـا

ألقت دورية الشرطة في مدينة دوما بريف دمشق ، القبض على لص أقدم على سرقة حماته بعـد ثلاثة أشهر مـن زواجه بابنتها.

وتم القبض على اللص بعد ادعاء سيدة إلى مديرية ناحية الغزلانية التابعة لمنطقة دوما ، بسرقة مصاغها الذهبي ومبلغ مالي من منزلها الكائن في منطقة الهيجانة بريف دمشق .

وتقدر كمية الذهب المسوق بحوالي الكيلو والنصف غرام ما يعادل 65 مليون ليرة سورية ، والمبلغ المالي يقدر بمليونين و300 ألف ليرة سورية.

وبمجرد التحقيق في الحادثة ، والكشف على المنزل والتحري ، تم الاشتباه بالمدعو ( يوسف خ ) والذي يكون زوج ابنة المدعية.

واعترف بالتحقيق معه بإقدامه على سرقة المصاغ الذهبي والمبلغ المالي بالاشتراك مع شريك له يدعى ( رفيق نصرة ) .

كما اعترف اللصان بإخفائهما للذهب المسروق بأماكن متعددة فضلاً عن تصريفهما وبيع جزء منه عن طريق المدعو ( انس ي ) والذي تم القبض عليه أيضاً .