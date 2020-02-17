دمشق .. بعـد ثلاثــة أشــهر مـن زواجـه بهــا سـرق والدتهـا

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دمشق .. بعـد ثلاثــة أشــهر مـن زواجـه بهــا سـرق والدتهـا
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ألقت دورية الشرطة في مدينة دوما بريف دمشق ، القبض على لص أقدم على سرقة حماته بعـد ثلاثة أشهر مـن زواجه بابنتها.

وتم القبض على اللص بعد ادعاء سيدة إلى مديرية ناحية الغزلانية التابعة لمنطقة دوما ، بسرقة مصاغها الذهبي ومبلغ مالي من منزلها الكائن في منطقة الهيجانة بريف دمشق .

وتقدر كمية الذهب المسوق بحوالي الكيلو والنصف غرام ما يعادل 65 مليون ليرة سورية ، والمبلغ المالي يقدر بمليونين و300 ألف ليرة سورية.

وبمجرد التحقيق في الحادثة ، والكشف على المنزل والتحري ، تم الاشتباه بالمدعو ( يوسف خ ) والذي يكون زوج ابنة المدعية.

واعترف بالتحقيق معه بإقدامه على سرقة المصاغ الذهبي والمبلغ المالي بالاشتراك مع شريك له يدعى ( رفيق نصرة ) .

كما اعترف اللصان بإخفائهما للذهب المسروق بأماكن متعددة فضلاً عن تصريفهما وبيع جزء منه عن طريق المدعو ( انس ي ) والذي تم القبض عليه أيضاً  .

 

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