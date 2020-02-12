روبي بـ إطلالة شتوية بعد أشهرٍ من الغياب ( صورة )

أطلت الفنانة روبي على الجمهور المتابع لها من خلال صورة جديدة ، شاركتها وإياهم عبر حسابها الخاص في تطبيق INSTAGRAM .

تألقت خلالها بإطلالة شتوية دافئة ، تألفت من سروال ضيق من الجينز نسقت معه بلوز قطني باللون الأبيض ، وارتدت فوقهم سترة منقوشة باللونين الأبيض والأسود .

واستكملت ظهورها بـ BOOTS مريح من الجلد اللامع ، واعتمدت مع إطلالتها مكياج الوجه الخفيف ، بينما تركت شعرها على طبيعته .

ولاقى المنشور تفاعلاً كبيراً من قبل الجمهور لاسيما محبيّ الفنانة المصرية الشهيرة ، الذين أشادوا بحفاظها على جمالها الطبيعي بعيداً عن عمليات التجميل والجمال الاصطناعي .

الفنانة روبي :

يذكر أن آخر أعمال الفنانة المصرية روبي فيلم ( حملة فرعون ) تأليف كريم حسن بشير وإخراج رؤوف عبد العزيز ، وإنتاج شركة محمد السبكي ، والعمل مقتبس من الفيلم الياباني ” الساموراي السبعة .