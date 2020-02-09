رنا الأبيض تحتفل بـ عيد ميلاد نجلها الوحيد يوشع … تعرفوا عليه ( صور )

احتفلت الفنانة رنا الأبيض بعيد ميلاد نجلها الوحيد ” يوشع ” داخل أحد الصالات الخاصة ، وذلك بحضور عددٍ من أصدقائها الفنانين وأصدقاء ابنها .
وشاركت الممثلة السورية متابعيها عبر INSTAGRAM عدداً من الصور الحديثة التي جمعتها بنجلها وبعضٍ من الحضور ، وعلقت عليها متمنية لـ وحيدها دوام الصحة والسعادة ، ومتوجهة بالشكر إلى كل من شاركوها حفل الميلاد .
رنا الأبيض مع نجلها يوشع :
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روحي يوشع صار عمرو 13 💞💋🌸الجمعة 7/2/2007 نشالله العمر كلو حُب ونجاح وسعاده وصحة ورضا من رب العالمين إلو ولكل رفقاتو ولأولاد الجميع يارب 🙏🏻💞🌸 بتشكر من كل قلبي كل يلي شاركونا حفل الميلاد 🎂🎁🎉🎊 رنا الأبيض Rana Alabyad Sawsan Mikhaeel @Ranim alhachem @wael aladas Up Town Syria @Montessori @yoshaatoghli تصوير فوتوغراف شافع حماد مكياج راميا سويدان 🎉🎊كوتش زيدان 😎
وتتحضر الفنانة للمشاركة في الموسم الثاني من مسلسل البيئة الشامية ” حرملك ” للكاتب سليمان عبد العزيز والمخرج تامر إسحاق الذي من المقرر انطلاق عمليات تصويره خلال الفترة المقبلة في الإمارات العربية المتحدة .
وانتهت رنا مؤخراً من تصوير مشاهدها في المسلسل البدوي ( صقار ) وهو من تأليف دعد ألكسان وإخراج شعلان الدباس وإنتاج شركة غولدن لاين .