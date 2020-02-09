رنا الأبيض تحتفل بـ عيد ميلاد نجلها الوحيد يوشع … تعرفوا عليه ( صور )

احتفلت الفنانة رنا الأبيض بعيد ميلاد نجلها الوحيد ” يوشع ” داخل أحد الصالات الخاصة ، وذلك بحضور عددٍ من أصدقائها الفنانين وأصدقاء ابنها .

وشاركت الممثلة السورية متابعيها عبر INSTAGRAM عدداً من الصور الحديثة التي جمعتها بنجلها وبعضٍ من الحضور ، وعلقت عليها متمنية لـ وحيدها دوام الصحة والسعادة ، ومتوجهة بالشكر إلى كل من شاركوها حفل الميلاد .

رنا الأبيض مع نجلها يوشع :

وتتحضر الفنانة للمشاركة في الموسم الثاني من مسلسل البيئة الشامية ” حرملك ” للكاتب سليمان عبد العزيز والمخرج تامر إسحاق الذي من المقرر انطلاق عمليات تصويره خلال الفترة المقبلة في الإمارات العربية المتحدة .

وانتهت رنا مؤخراً من تصوير مشاهدها في المسلسل البدوي ( صقار ) وهو من تأليف دعد ألكسان وإخراج شعلان الدباس وإنتاج شركة غولدن لاين .