رامي عياش يتحدث لأول مرة عن إصابته بـ ورمٍ سرطاني ( فيديو )

حلَّ البوب ستار اللبناني رامي عياش ضيفاً على برنامج ” واحد من الناس ” الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي ، وتحدث الفنان لأول مرة عن تجربته المرضيّة وإصابته بورمٍ في ظهره وهو بعمر الـ 22 .

وذكر رامي أنه كان بصحبة شقيقه الأكبر شادي في دبي ، ولاحظ الأخير وجود ورم في ظهره أثناء تواجدهم داخل حوض السباحة ، مما دفعه لمطالبته بمراجعة طبيب بعد عودته إلى لبنان ، وهو ما قام به على الفور بعد وصوله إلى بلده .

ليخبره الطبيب فيما بعد بضرورة خضوعه لعملٍ جراحي لاستئصال الورم ، وذلك لمعرفة طبيعة الورم وإن كان حميداً أم خبيثاً .

وأشار عياش في حديثه إلى أن الخبر تسرب من خلال أحد العاملين داخل المستشفى ، ولم يكن هو المسؤول عن ذلك كما أشيع حينها .

رامي عياش بضيافة عمرو الليثي :

وأكد أنه حينها لم يكنّ هناك تواجد لشبكات مواقع التواصل الاجتماعي حتى يخرج ويوضح حقيقة مرضه ، ولأنه كان صغيراً في السن لم يتمكن من اتخاذ قرارٍ حكيمٍ حول إنهاء الجدل الدائر حول وضعه الصحي .

اكتفى بالصعود إلى الجبل وإقفال باب منزله عليه بالإضافة إلى عدم استقبال اتصالاتٍ هاتفية وإطفاء هاتفه المحمول ، وأردف عياش أنه وبعد خضوعه للعملية تبين أن الورم حميد ، ولكنه ترك آثاراً ظاهرة على جسده عقبَّ تعرضه للفتح مرتين .

ويتحضر الفنان رامي عياش حالياً لإنجاز مشاهده في مسلسل ” عشرين / عشرين ” والذي سيحلُّ ضيف شرف عليه إلى جانب النجمة ماريتا الحلاني .