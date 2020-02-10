ديانا حداد بـ إطلالة جريئة من النادي الرياضي ( صور )

أثارت الفنانة ديانا حداد ضجة كبيرة في أوساط المتابعين إثر نشرها صورة جديدة لها من داخل النادي الرياضي ، وذلك عبر حسابها الرسمي في تطبيق INSTAGRAM .

بدت خلالها مرتدية JUMP SUITE رياضية متعددة الألوان ، وظهرت بإطلالةٍ طبيعية دون أن تشوبَّ وجهها مساحيق التجميل واعتمدت لشعرها تسريحة ذيل الحصان .

وأعربت النجمة اللبنانية عن شغفها الكبير بالرياضة ، وكتبت في تعليق أرفقته بالمنشور قائلة : ” الرياضة جزء لا يتجزأ من حياتي … ” .

منشور ديانا حداد :

وحازت المنشور على تفاعل المتابعين الذين انهالوا عليها مشيدين بعفوية وبساطة حداد ، لا سيما عبر الصفحات الناشطة التي أعادت نشر الصورة .

يذكر أن آخر أعمال ديانا حداد أغنية بعنوان ” جمالو ” ، قدمت فيها اللهجة المصرية ، خارجةً بذلك عن النمط الذي اعتمدته خلال السنوات الماضية حيث ابتعدت عن عباءة اللهجة الخليجية .

و تعاونت النجمة اللبنانية فيها مع الشاعرة الغنائية ملاك عادل وبالألحان مدين ، أما التوزيع الموسيقي فأشرف عليه أحمد عبد السلام .