دولة أجنبية ستفعل خطوطها الجوية مع مطار دمشق الشهر القادم

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دولة أجنبية ستفعل خطوطها الجوية مع مطار دمشق الشهر القادم
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كشف مدير عام مؤسسة الطيران المدني باسم منصور، أن هناك دولة جديدة ستفعل خطوطها الجوية مع دمشق ، بدءاً من الشهر القادم.

وقال منصور لصحيفة “الوطن” إن الخطوط الفنزويلية ستعود للعمل عبر خط دمشق- كاراكاس، بدءاً من شهر آذار 2020.

كما أفاد منصور بأن عودة عبور الأجواء السورية يحقق دخلاً بالعملة الصعبة مقابل تقديم سوريا خدمات ملاحية وخدمات مراقبة جوية على مدار الساعة للخطوط العابرة .

وهنا بين أن عبور الخطوط القطرية عبر الأجواء السورية يعود على سوريا بواردات تقدر بنحو مليون دولار شهرياً، أما الواردات بشكل عام مع الشركات الأخرى تقارب 2 مليون دولار شهرياً.

من جهة أخرى ، أكد منصور عدم وصول أي طلبات تشغيل أو عبور جوي لأي شركة طيران سعودية للمديرية حتى الآن.

يذكر أن الشركات التي تعبر الأجواء السورية في الوقت الراهن هي: الخطوط القطرية، والميدل إيست اللبنانية، والليبية، والعراقية وفلاي بغداد والطيران الإيراني والخطوط السورية وأجنحة الشام.

وفي إطار إعادة تفعيل خطوط الطيران السورية مع دول عربية وأجنبية ، أعلنت شركة “أجنحة الشام” في 3 ديسمبر ، عن بدئها تسيير رحلات إلى برلين من مطار دمشق الدولي عبر مطار بيروت الدولي .

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