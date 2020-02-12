دنيا بطمة تمثل أمام القضاء مجدداً وقريبتها تكشف عن حملها ( فيديو )

امتثلت الفنانة المغربية دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في مدينة مراكش ، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة لهنَّ في قضية حساب فضائح المشاهير أو ما بات يعرف باسم قضية حمزة مون بيبي .

وتداولت بعض الصفحات الناشطة شريط فيديو يوثق لحظة خروج النجمة المغربية برفقة شقيقتها من المحكمة حيث تجمهر عددٌ كبيرٌ من الأشخاص وعلى رأسهم نشطاء حقوقيون للمطالبة بمحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية دون استثناء .

وسمعت أصوات تصف بطمة بالمجرمة على الرغم من أن التحقيقات لم تثبت إلى الآن تورطها الفعلي في إدارة أو إنشاء الحساب المتخصص بالتشهير وابتزاز الفنانين ورجال الأعمال المغاربة داخل المغرب وخارجه .

لحظة خروج دنيا بطمة من المحكمة :

وخرجت عمة بطمة عن صمتها وصرحت لوسائل إعلام محلية قائلة أن الخطأ الوحيد الذي ارتكبته ابنة شقيقها هو تصرفها بتلقائية وعفوية من خلال التعبير عن رأيها بصراحة ودون نفاق .

وقالت : ” أتمنى من الله العلي القدير أن يظهر الحق ، وإن كانت مظلومة سوف ينصفها وإن كانت متورطة فلا أظن القضاء المغربي سوف يرحمها ” .

وكشفت عمة الفنانة المغربية عن حضور الأخيرة إلى جلسة التحقيق على الرغم من حملها ومن الممكن أن تُجهض جنينها على خلفية التوتر الذي من الممكن أن يعتريها بسبب كلام الناس القاسي .

وتواجه دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام مجموعة من التهم في حال تم إثبات تورطهنَّ ، وتتمثل التهم بالمشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال ، والمشاركة في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير معالجته .

وبثَّ وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص بقصد التشهير عن طريق توزيع ونشر صورهم وأقوالهم دون موافقتهم .