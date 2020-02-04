دنيا بطمة تتبرئ من حساب يحمل اسمها وتهدد مُسيّره …

شاركت الفنانة دنيا بطمة مجموعة من المنشورات على خاصية الـ ستوري الملحقة بحسابها الرسمي في أحد التطبيقات الاجتماعية ، كشفت من خلالها عن إنشاء أحد الأشخاص حساباً مزوراً يحمل اسمها وقيامه بالرد على التعليقات منتحلاً صفتها .

وأكدت أن هذا الحساب لا يعود إليها متبرئة من كل المنشورات والردود التي تُلحق به ، وأشارت إلى أنها ستتخذ خطواتٍ قانونية لمعرفة هوية منشئ الصفحة ومقاضاته ضمن الأطر القانونية .

وجاء في أحد المنشورات : ” هذا الحساب ينتحل شخصيتي … وسيتم مقاضاة مسيره … لا يمثلني ولست مسؤولة عن أيّ شيء يتعلق بهذا الحساب … اللهم إنيّ قد بلغت … ” واختتمت قائلة : ” قبّح الله سعيكم ” .

ويذكر أن الفنانة المغربية دنيا بطمة ستمثل إلى التحقيق مرة أخرى في العاشر من شهر شباط الجاري ، في قضية حساب فضائح المشاهير حمزة مون بيبي .