دمشق .. وفيات وجرحى إثر حادثي سير متفرقين أحدهما في المزة (صور)

شهدت محافظة دمشق وريفها حادثي سير متفرقين ، أسفرا عن 3 وفيات وعدد من الإصابات ، أحد الحادثين ناجم عن السرعة الزائدة بينما كان سبب الحادث الثاني هو انفجار إحدى عجلات حافلة ركاب.

حيث توفي صباح اليوم الأحد ، رجل إثر دهسه من قبل سيارة مسرعة على أوتوستراد المزة ، ولاذ السائق بالقرار .

ووقع الحادث وفق ما أفاد مصدر في فرع مرور دمشق لتلفزيون الخبر ، قرب مؤسسة الاتصالات في طريق الذهاب من دمشق باتجاه السومرية .

حيث أصيب الرجل إصابة بليغة وأسعف إلى مشفى المواساة إلا أنه فارق الحياة بعد وقت قصير ، فيما أرجع المصدر سبب الحادث إلى السرعة الزائدة.

إلى ذلك ، أفاد مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق بوفاة شخصين وإصابة 8 آخرين إثر تدهور حافلة صغيرة لنقل الركاب “سرفيس” بالقرب من منطقة الكسوة .

فيما أوضحت صفحة “الشرطة” التابعة لوزارة الداخلية ، أن سبب تدهور الحافلة هو انفجار عجلة السرفيس.