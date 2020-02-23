دمشق .. وفيات وجرحى إثر حادثي سير متفرقين أحدهما في المزة (صور)

محلياتأخبار محلية
دمشق .. وفيات وجرحى إثر حادثي سير متفرقين أحدهما في المزة
قناة مراسلون على التلغرام .. اضغط هنا

شهدت محافظة دمشق وريفها حادثي سير متفرقين ، أسفرا عن 3 وفيات وعدد من الإصابات ، أحد الحادثين ناجم عن السرعة الزائدة بينما كان سبب الحادث الثاني هو انفجار إحدى عجلات حافلة ركاب.

حيث توفي صباح اليوم الأحد ، رجل إثر دهسه من قبل سيارة مسرعة على أوتوستراد المزة ، ولاذ السائق بالقرار .

ووقع الحادث وفق ما أفاد مصدر في فرع مرور دمشق لتلفزيون الخبر ، قرب مؤسسة الاتصالات في طريق الذهاب من دمشق باتجاه السومرية .

حيث أصيب الرجل إصابة بليغة وأسعف إلى مشفى المواساة إلا أنه فارق الحياة بعد وقت قصير ، فيما أرجع المصدر سبب الحادث إلى السرعة الزائدة.

إلى ذلك ، أفاد مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق بوفاة شخصين وإصابة 8 آخرين إثر تدهور حافلة صغيرة لنقل الركاب “سرفيس” بالقرب من منطقة الكسوة .

فيما أوضحت صفحة “الشرطة” التابعة لوزارة الداخلية ، أن سبب تدهور الحافلة هو انفجار عجلة السرفيس.

 

تابع موقع مراسلون على Google News
المزيد من المشاركات

السويداء .. طفل يحاول الانتحار تنفيذاً لأوامر صوت نسائي

سوريا تتأهب لمكافحة أسراب الجراد الصحراوي ومنع وصولها

اتفاق بين عمال مرفأ طرطوس والشركة الروسية المشغلة له ..…