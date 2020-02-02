دمشق .. محادثات واتساب توقع بمروج مخدرات وتكشف عن انضمامه لمجموعة خطيرة

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دمشق .. محادثات واتساب توقع بمروج مخدرات وتكشف عن انتضمامه لمجموعة خطيرة
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ألقى قسم شرطة الحميدية في دمشق ، القبض على 3 أشخاص أحدهم مروج مواد مخدرة تبين أنه منتمي إلى مجموعة إرهابية ، والـ 2 الآخرين يعرضان تمثال مزور للبيع.

ونشرت وزارة الداخلية عبر صفحتها في فيسبوك ، أن معلومات وردت لقسم شرطة الحميدية حول قيام شخص ببيع وترويج المخدرات ، فتم القبض عليه ومصادرة المواد المخدرة التي كانت بحوزته .

وكانت المفاجأة عندما تم تفتيش هاتفه الجوال ليتبين أنه منتمي إلى إحدى الجماعات الإرهابية المسلحة ويتواصل معهم ، كما تبين أنه كان مسلحاً في منطقة الزبداني بريف دمشق ، قبل أن يتم تحريرها من قبل الجيش السوري.

وتم الكشف من خلال محادثاته عبر واتساب ، عن قيامه بتحريض عدد من الشباب وحثهم على القيام بأعمال إرهابية .

واعترف المقبوض عليه بما نسب إليه بعد مواجهته بالأدلة سواء من ناحية انتمائه لمجموعة مسلحة أو من ناحية ترويجه للمخدرات .

نتيجة الجهود التي تقوم بها الوحدات الشرطية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالمواد المخدرة وإلقاء القبض

كما ألقى قسم شرطة الحميدية ، القبض على شخصين بكمين حاولا بيع تمثال فرعوني مزور، و تبين من خلال التحقيق معهما أنهما من أرباب السوابق .

 

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