محادثات موظفيها كانت الدليل.. ضبط شركة تجارية في دمشق تتعامل بالدولار

ضبطت إدارة الأمن الجنائي في دمشق ، شركة تجارية تبيع أجهزة الكترونية في محلة البحصة ، وتتعامل بغير الليرة السورية .

ونشرت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك ، أنه ومن خلال التحري والمتابعة ، ضبطت إدارة الأمن الجنائي تجارية في محلة (البحصة) بمدينة دمشق معدة لبيع الأجهزة الالكترونية ولوازمها، تتعامل بغير الليرة السورية.

وعثرت دوريات الأمن الجنائي في الشركة ، على وثائق ومستندات تثبت تعاملها بغير الليرة السورية ، وتم أيضاً مصادرة 3 أجهزة لابتوب، وجهاز تسجيل كاميرات ( DVR )، ومبلغ مالي بقيمة / 4.319.000 /ل.س أربعة ملايين وثلاثمائة وتسعة عشر ألف ليرة سورية.

كما عثرت الدوريات في موبايلات العاملين في الشركة، على محادثات تثبت قيامهم بتحويل الأرباح اليومية للشركة من الليرة السورية إلى الدولار الأمريكي.

واعترف صاحب الشركة ( ق . خ ) بتعامله بغير الليرة السورية من خلال بيع وشراء الأجهزة الالكترونية وما إلى ذلك من التجهيزات، بالعملة الأجنبية وحسب أسعار سعر صرف السوق السوداء.

ومازالت التحقيقات مستمرة مع موظفي الشركة، فيما تم تسليم المبلغ المصادر إلى مصرف سوريا المركزي .

وقبل أيام ، ألقت دوريات الأمن الجنائي القبض على موظفي شركة في برج دمشق ، تعتمد على الدولار والعملات الأجنبية في تداولاتها التجارية.

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