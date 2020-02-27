بالفيديو … القبض على عصابة تقتل المغتربين السوريين على طريق درعا – دمشق

ألقى الأمن الجنائي القبض على عصابة مكونة من شخصين ، ارتكبا سلسلة من الجرائم على طريق درعا – دمشق .

وذكرت وزارة الداخلية السورية عبر صفحتها في فيسبوك ، تفاصيل القضية ، مؤكدة إلقاء القبض على مجرمين ارتكبا 7 جرائم قتل خلال الفترة من 17/1/2019 ولغاية 23/1/2020.

جرائم على طريق درعا – دمشق :

ووقعت كل تلك الجرائم قتل على طريق درعا – دمشق راح ضحيتها 7 أشخاص عثر عليهم مشنوقين من قبل مجهولين.

ومن خلال التحقيقات وتحليل أسلوب ارتكاب الجرائم ، تم التوصل إلى هوية أفراد الـ عصابة وتبين أنهما يدعيان ( ن . خ ) و ( ف . س ) .

وألقي القبض على الأول المدعو ( ن . خ ) في ريف دمشق ، وكان يستقل سيارة نوع كيا سبورتاج وضبط بحوزته مسدس حربي.

فيما تم القبض على شريكه المدعو ( ف . س ) عند إحدى مداخل دمشق بالتعاون مع أحد الحواجز التابعة للجهات المعنية، وبتفتيش منزلهما عثر على والأشياء المسلوبة من المغدورين.

واعترف المجرمان بارتكابهما 7 جرائم قتل بدافع السلب على طريق درعا – دمشق بعد حوالي 5 – 10 كلم من معبر نصيب ، وجريمة أخرى بالقرب من منطقة الكسوة حيث كانا يستهدفان المغتربين العائدين إلى سوريا من معبر نصيب الذين تحمل سياراتهم لوحات غير سورية .

إذ كان المجرمين ينتحلان صفة دورية أمنية ويسيران خلف السيارة التي يستقلها الشخص ( الضحية ) ثم يقومان بخطفه مع سيارته ويقتلوه خنقاً ثم يسرقونه.

ضحايا قتلوا على طريق دمشق درعا:

ومن الضحايا الذين قاموا بقتلهم:

مشهور بكر قتل بتاريخ 17/1/2019

ممتاز عرنوسقتل بتاريخ 4/7/2019

عبد الله خطاب قتل بتاريخ 7/8/2019

أسعد العبد الله قتل بتاريخ 19/9/2019

اسكندر شامخ قتل بتاريخ 21/11/2019

عامر جباوي قتل بتاريخ 18/12/2019

معتز مريري قتل بتاريخ 23/1/2020