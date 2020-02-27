بالفيديو … القبض على عصابة تقتل المغتربين السوريين على طريق درعا – دمشق

ألقى الأمن الجنائي القبض على عصابة مكونة من شخصين ، ارتكبا سلسلة من الجرائم على طريق درعا – دمشق .
وذكرت وزارة الداخلية السورية عبر صفحتها في فيسبوك ، تفاصيل القضية ، مؤكدة إلقاء القبض على مجرمين ارتكبا 7 جرائم قتل خلال الفترة من 17/1/2019 ولغاية 23/1/2020.
جرائم على طريق درعا – دمشق :
ووقعت كل تلك الجرائم قتل على طريق درعا – دمشق راح ضحيتها 7 أشخاص عثر عليهم مشنوقين من قبل مجهولين.
ومن خلال التحقيقات وتحليل أسلوب ارتكاب الجرائم ، تم التوصل إلى هوية أفراد الـ عصابة وتبين أنهما يدعيان ( ن . خ ) و ( ف . س ) .
وألقي القبض على الأول المدعو ( ن . خ ) في ريف دمشق ، وكان يستقل سيارة نوع كيا سبورتاج وضبط بحوزته مسدس حربي.
فيما تم القبض على شريكه المدعو ( ف . س ) عند إحدى مداخل دمشق بالتعاون مع أحد الحواجز التابعة للجهات المعنية، وبتفتيش منزلهما عثر على والأشياء المسلوبة من المغدورين.
واعترف المجرمان بارتكابهما 7 جرائم قتل بدافع السلب على طريق درعا – دمشق بعد حوالي 5 – 10 كلم من معبر نصيب ، وجريمة أخرى بالقرب من منطقة الكسوة حيث كانا يستهدفان المغتربين العائدين إلى سوريا من معبر نصيب الذين تحمل سياراتهم لوحات غير سورية .
إذ كان المجرمين ينتحلان صفة دورية أمنية ويسيران خلف السيارة التي يستقلها الشخص ( الضحية ) ثم يقومان بخطفه مع سيارته ويقتلوه خنقاً ثم يسرقونه.
ضحايا قتلوا على طريق دمشق درعا:
ومن الضحايا الذين قاموا بقتلهم:
مشهور بكر قتل بتاريخ 17/1/2019
ممتاز عرنوسقتل بتاريخ 4/7/2019
عبد الله خطاب قتل بتاريخ 7/8/2019
أسعد العبد الله قتل بتاريخ 19/9/2019
اسكندر شامخ قتل بتاريخ 21/11/2019
عامر جباوي قتل بتاريخ 18/12/2019
معتز مريري قتل بتاريخ 23/1/2020