دمشق .. 4 وفيات إثر حادثين متفرقين صباح اليوم (صور)

توفي 3 أشخاص إثر حادث سير على أوتستراد دمشق – درعا فجر اليوم ، فيما توفيت امرأة في حادث سير على طريق المتحلق الجنوبي على أطراف العاصمة.

وعن الحادث الأول ، نشرت صفحة “الشرطة” التابعة لوزارة الداخلية السورية ، أن الحادث تمثل باصطدام سيارة جيب بشاحنة على اتستراد درعا- دمشـق .

وتسبب الحادث بوفاة 3 أشخاص والذين كانوا في السيارة والشاحنة ، وتم نقلهم إلى مشافي دمشق على الفور.

ونقلت “الشرطة” عن فرع مرور ريف دمشـق أن سبب الحادث هو عدم التقيد بقواعد السلامة المرورية والسرعة الزائدة.

بالتزامن مع ذلك ، توفيت امرأة في حادث سير على طريق المتحلق الجنوبي على أطراف دمشق من الجهة الجنوبية.

وعن تفاصيل هذا الحادث ، قال مصدر من فرع مرور دمشق لوكالة سانا اليوم إن سيدة تبلغ الـ60 من العمر، ودهستها سيارة خاصة بينما كانت تعبر جسر الزاهرة طريق المتحلق الجنوبي .

وأصيبت السيدة إثر الحادث إصابة بالغة وتم اسعافها إلى مشفى المجتهد في دمشق إلا أنها توفيت لاحقا.

ويعود سبب الحادث بحسب المصدر ، إلى السرعة الزائدة وعدم الانتباه ، وعبور السيدة للطريق من مكان غير مخصص للعبور.