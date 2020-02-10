لكثرة الخطف.. دوريات سترافق المدنيين على طريق دمشق -السويداء ذهاباً وإياباً

نُشرت دوريات من القوات الشعبية على عدد من محاور طريق دمشق – السويداء بعد أن ازدادت حالات الخطف والسلب وجرائم القتل على هذه الطريق .

وذكر مصدر مسؤول لموقع “صاحبة الجلالة” أنه تم نشر الدوريات على عدد من محاور طريق دمشق – السويداء ، لحماية سيارات المدنيين الداخلين والخارجين من المحافظة .

وعن آلية الحماية ، بين المصدر أنه سيتم تجميع قافلة من سيارات وشاحنات المدنيين كل ساعة ، لترافقهم دورية وسيارات مسلحة إلى حاجز المسمية ، وتعود الدورية نفسها مع قافلة من القادمين ، دون أن يترتب على المدنيين رسوم مادية أو عينية.

كما أشار المصدر إلى وجود خطوات أخرى تعقب هذه الخطوة ، مؤكداً أنه لن يتم التساهل مع أي أحد من أفراد الدوريات في حال ثبت أنه يحصل على مقابل لهذا العمل .

وتسببت زيادة حالات الخطف والسلب على طريق دمشق – السويداء ، بإحجام تجار السلع الغذائية والأدوات المنزلية والكهربائية، عن القدوم إلى المحافظة خوفاً على أنفسهم.

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