دمشق .. ضبط شركة إنتاج مسلسلات ثانية تدفع أجور الممثلين بـ الدولار

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دمشق .. ضبط شركة إنتاج مسلسلات ثانية تدفع أجور الممثلين بـ الدولار
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ضبطت دوريات الأمن الجنائي ، شركة فنية في دمشق تقوم بإنتاج مسلسلات وأفلام تدفع أجور الممثلين والعاملين بـ الدولار .

ونشرت وزارة الداخلية السورية عبر صفحتها في فيسبوك ، أن إدارة الأمن الجنائي ضبطت شركة فنية في مشروع دمر تعمل في الإنتاج والتوزيع الفني تتعامل بغير الليرة السورية.

وبينت “الداخلية” ، أن الدوريات عثرت في الشركة على مجموعة وثائق تثبت تعاملها بغير الليرة السورية ، إلى جانب مبلغ مالي يقدر بمليون و800 ألف ليرة سورية.

وتم توقيف صاحب الشركة ( ف. س ) والذي اعترف بدفع أجور الممثلين و القائمين على الأعمال الفنية أثناء إنتاج المسلسلات و الأفلام السينمائية بـ الدولار الأمريكي .

وتم تسليم المبلغ المصادر إلى مصرف سوريا المركزي ، كما تم القبض على عامل في الشركة يدعى ( م . ش ) بحقه إذاعة بحث بجرم تخلف عن تأدية الخدمة الإلزامية .

ويأتي ذلك بعد أيام من توقيف مدير شركة فنية في دمشق تقوم بإنتاج مسلسلات وأفلام وتتعامل بغير الليرة السورية بأعمالها ، حيث عثرت دوريات الأمن الجنائي في مقر الشركة على مبالغ مالية كبيرة تقدر بأكثر من 91 ألف دولار أمريكي ووثائق ومستندات تثبت تعاملها بالعملات الأجنبية.

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