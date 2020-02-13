دمشق .. إنقاذ امرأة قام سارقون بحزّ رقبتها وسرقة منزلها

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دمشق .. إنقاذ امرأة قام سارقون بحزّ رقبتها وسرقة منزلها
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أنقذ عمل جراحي دقيق بمشفى الرازي في دمشق ، حياة سيدة تعرضت لقطع في الرقبة بدافع السرقة من مجهولين.

ونشرت وزارة الصحة السورية عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك ، أن السيدة البالغة من العمر 59 عام ، وصلت الى مشفى الرازي في دمشق بحالة صحية سيئة، صباح يوم الاحد الواقع 9/2/2020 الساعة 5 صباحاً .

وتبين أن السيدة مصابة بقطع حاد في الرقبة من قبل أشخاص مجهولين دخلوا إلى منزلها بدافع السرقة عنوة ،  حيث تم حز رقبتها بسكين حادة.

وتم على الفور إدخال المريضة إلى العناية المشددة و ايقاف النزيف و اعطائها الدم ، وبعد انتهاء العملية التي استمرت ما يقارب 3  ساعات تم إخراج المريضة وإعادتها إلى العناية المشددة وكانت بوضع صحي جيد .

وبعد إجراء الفحوصات اللازمة لها ، وجد تأذي شديد في البلعوم الفموي فوضعت على العلاج المحافظ لفترة 10 أيام .

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