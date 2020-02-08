خريطة اوتوستراد حلب – دمشق : الجيش السوري يسيطر على بلدة العيس وعدة قرى محيطة

أكد مصدر ميداني في ريف حلب الجنوبي لموقع مراسلون سيطرة وحدات الجيش السوري على بلدة العيس و تلتها الإستراتيجية في ريف حلب الجنوبي ، بعد معارك مع إرهابيي جبهة النصرة

مراسلون – ريف حلب

وقال المصدر لمراسلون أن السيطرة على البلدة جاءت بعد التقدم الكبير الذي حققته وحدات الجيش السوري انطلاقا ً من مواقعها في ريف إدلب الشرقي باتجاه ريف حلب الجنوبي ، حيث استطاعت القوات من تحرير عشرات القرى والبلدات خلال الـ 24 ساعة الماضية

و تظهر الخريطة التي ينشرها موقع مراسلون سيطرة الجيش السوري على عدد من القرى شرق و غرب أوتوستراد حلب – دمشق ، أبرزها ” العيس ، تلة العيس ، بانص ، رسم الصهريج ، الشيخ أحمد ، جب كاس ، ام عتبة ، تل باجر وغيرها من القرى في ريف حلب الجنوبي

ومع هذه السيطرة تكون وحدات الجيش السوري بسطت سيطرتها على مساحات واسعة من الأوتوستراد الدولي حلـب – دمشق ، بالإضافة لتأمين محيط الطريق الدولي عبر السيطرة على قرى تقع إلى الغرب منه

ويبقى أمام الجيش السوري لتأمين كامل الطريق الدولي عدة قرى وتلال استراتيجية أبرزها تل حدية و والزربة شرق الطريق ، بالإضافة لعدد من القرى إلى الغرب منه بهدف تامينه بالكامل

يذكر أن الجيش السوري كان قد سيطر على عدد من القرى والبلدات بريف حلب الجنوبي أبرزها خان طومان والقلعجية وزيتان وخلصة على طول الأوتوستراد ، وذلك بالتوازي مع العمليات العسكرية للجيش في ريف إدلب الجنوبي

المصدر : موقع مراسلون / يوشع يوسف

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