خريطة ريف حلب .. الجيش السوري يسيطر على كفر حلب وعدة قرى محيطة

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خريطة ريف حلب الجنوبي
خريطة ريف حلب الجنوبي / مراسلون
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واصل الجيش السوري عملياته العسكرية في ريف حلب الجنوبي الهادفة إلى تامين الأوستراد الدولي دمشق – حلب ، مسيطرا ً على مزيد من القرى والبلدات

مراسلون – ريف حلب

مصادر ميدانية أكدت لمراسلون ، صباح اليوم ، سيطرة وحدات الجيش السوري على قرى كفر حلب و قناطر و كماري و جدرايا و ميرناز غرب الأوتوستراد الدولي ، وذلك عقب معارك مع الجماعات الإرهابية

من جهتها ، ذكرت وزارة الدفاع التركية أن 5 جنود أتراك قتلوا وأصيب آخرين جراء قصف الجيش السوري لمواقعهم في منطقة تفتناز في ريف إدلب الجنوبي ، وذلك بعد قيام نقطة تركية بقصف مواقع للجيش السوري صباح اليوم عبر راجمة صواريخ

يذكر أن الجيش السوري كان قد حرر عشرات القرى والبلدات شرق الأوستراد الدولي حـلب – دمشق ، أبرزها العيس و تلتها الإستراتيجية و الزربة بعد معارك مع المسلحين

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المصدر : مراسلون

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