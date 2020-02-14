خريطة ريف حلب .. الجيش السوري يسيطر على الفوج 46 و أورام الصغرى غرب الأوتوستراد

واصل الجيش السوري العمليات العسكرية في ريف حلب الجنوبي الغربي ، محررا ً العديد من المناطق والقرى الإضافية غرب الأوتوستراد الدولي دمشق – حلب

مراسلون – ريف حلب

مصدر ميداني أكد لمراسلون أن وحدات الجيش السوري خاضت منذ منتصف ليل الخميس – الجمعة وحتى فجر اليوم معارك عنيفة مع إرهابيي جبهة النصرة في مناطق ريف المهندسين 2 و الفوج 46 ، وانتهت الاشتباكات بسيطرة وحدات الجيش على تلك المناطق بالإضافة لمقتل وجرح عشرات المسلحين من النصرة والفصائل الإرهابية المدعومة من تركيا

ومع الفجر واصلت وحدات الجيش تقدمها ، وخاضت معارك عنيفة داخل بلدة أورام الصغرى ، وتمكنت القوات من تحريرها والسيطرة على أكثر 10 كم من طريق عام حلب – إدلب بحسب مصادر مراسلون

ومع هذه السيطرة تكون وحدات الجيش السوري على مشارف مدينة الأتارب والتي تبعد أقل من 3 كم عن وحدات الجيش ، كما باتت القوات السورية على بعد 20 كم عن معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا .

وفي المحور المقابل ، يواصل الجيش السوري العمليات في محور حلب – خان العسل على اتجاه كفرناها ، حيث يوجه ضربات مدفعية وصاروخية على مواقع المسلحين في البلدة محققا ً إصابات مؤكدة في صفوفهم .

وفي المحور الجنوبي لحلب ، تواصل أيضا ً وحدات الجيش السوري العمليات العسكرية بهدف السيطرة على القرى القريبة من الاوتوستراد الدولي حلب – دمشق ، حيث توجه القوات ضربات نارية على نقاط المسلحين في تلال قرطبة والرضوان و زهرة المدائن وكافة المواقع المحيطة

ويبقى أمام الجيش السوري أقل من 10 كم للالتقاء بوحدات الجيش السوري في منطقة خان العسل ، وبالتالي السيطرة على كامل الطريق الدولي دمشق – حلب

المصدر : موقع مراسلون – يوشع يوسف

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