بالخريطة : الجيش السوري يقترب من السيطرة على كامل أوتوستراد حلب – دمشق

وسعت وحدات الجيش السوري من نطاق سيطرتها في ريف حلب الجنوبي على حساب الجماعات الإرهابية ، مسيطرة على عدد من القرى والبلدات على جانبي أوتوستراد حلب – دمشق

مراسلون – ريف حلب

مصادر ميدانية في ريف حلب الجنوبي أكدت لمراسلون سيطرة وحدات الجيش السوري على عدة قرى إضافية شرق و غرب أوتوستراد حلب – دمشق ، مقلصة بذلك المسافة الفاصلة بين وحدات الجيش السوري المتقدمة في ريف حلب الجنوبي و الواحدات المرابطة غرب مدينة حلب في محور الراشدين

وخلال العمليات العسكرية المتواصلة استطاعت وحدات الجيش من القضاء على عشرات المسلحين من جنسيات سورية و أجنبية ، محررة قرى وبلدات ” البوابية و الكسيبية و تل حدية و الإيكاردا و البرقوم و الزربة و الطليحية على جانبي أوتوستراد حلب – دمشق

وبحسب الخريطة التي ينشرها موقع مرسلون ، فقد باتت القوات على مقربة من السيطرة على كامل أوتوستراد حلب – دمشق ، ولم يبق َ أمام وحدات الجيش سوى عدة قرى شرق و غرب الطريق أبرزها ” أبو شليم و المغير و عرادة وكماري وغيرها .

من جهته ، قالت مصدر عسكري سوري أن وحدات الجيش السوري تمكنت من تحقيق إنجازات ميدانية نوعية، والتقت القوات المتقدمة من اتجاه إدلب الشرقي بالقوات المتقدمة من اتجاه حلب الجنوبي مستعيدة السيطرة على مساحة جغرافية تزيد عن /600/كم2 وإحكام السيطرة على عشرات البلدات والقرى والتلال الحاكمة .

يذكر أن وحدات الجيش السوري كانت قد سيطرت يوم أمس على منطقة العيس و تلتها الإستراتيجية في ريف حلب الجنوبي ، والتي تشرف تلتها على مناطق واسعة من ريف حلب الجنوبي

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المصدر : موقع مراسلون / يوشع يوسف