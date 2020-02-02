خريطة ريف إدلب .. الجيش السوري يصل لمحيط سراقب بالسيطرة على جوباس
أكد مصدر ميداني في ريف إدلب لموقع مراسلون سيطرة وحدات الجيش السوري على بلدة جوباس جنوب غرب سراقب بريف ادلب ، بعد معارك عنيفة مع إرهابيي جبهة النصرة
ريف ادلب – مراسلون
وأضاف المصدر أن وحدات الجيش السوري تقدمت في محيط البلدة وسيطرت على بلدة سان المجاورة ، حيث باتت القوات تشرف بالنيران على طريق إمداد مدينة سراقب من المحور الغربي عبر أوتوستراد حلب – اللاذقية ( الخريطة ) .
ومع هذه السيطرة ، أصبحت القوات على تماس مع محيط سراقب من المحور الجنوبي ، وباتت تشرف بالنيران على الأحياء الجنوبية الغربية من سراقب
وكان الجيش السوري سيطر ليل السبت – الأحد على بلدات كفر بطيخ وداديخ جنوب سراقب ضمن معركة قتل فيها أكثر من 60 إرهابي من النصرة والفصائل المتحالفة معها
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المصدر : موقع مراسلون