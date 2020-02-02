خريطة ريف ادلب .. الجيش السوري يحرر عدة قرى جنوب سراقب .. 2 شباط 2020

أحرزت وحدات الجيش السوري تقدما ً هاما ً في المحور الجنوبي من مدينة سراقب في ريف ادلب الجنوبي ، محررة عدة قرى جديدة

مراسلون – ريف ادلب

وقال مصدر ميداني في ريف إدلب لمراسلون أن وحدات الجيش السوري خاضت ليل السبت -الأحد معارك عنيفة مع جبهة النصرة والفصائل الإرهابية المتحالفة معها ، أدت لوقوع خسائر كبيرة في صفوفها وبسط سيطرة القوات على بلدات داديخ و كفر بطيخ وزكار

وأضاف المصدر أن خسائر المسلحين ، وعلى مدار اليومين الماضيين ، فاقت الـ 60 قتيل من جبهة النصرة والفصائل المتحالفة معها ، بالإضافة لعشرات الجرحى فضلا عن تدمير آليات ومدرعات بمن فيها .

وتقع البلدات المحررة حديثا ً في المحور الجنوبي من مدينة سراقب بريف إدلب ، وإلى الغرب من الطريق الدولي حماة – حلب ، حيث باتت القوات تبعد عن مدينة سراقب ما يقارب 6-7 كم من محور بلدة معردبسة

يذكر أن الجيش السوري كان قد حرر مدينة معرة النعمان الأستراتيجية الواقعة على الطريق الدولي دمشق – حلب ، والتي تعتبر البوابة الشرقية لجبل الزاوية

المصدر : موقع مراسلون / يوشع يوسف

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