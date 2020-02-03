خريطة ريف إدلب .. الجيش السوري يقطع طريق حلب – اللاذقية .. 1 كم عن سراقب

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خريطة ريف إدلب .. موقع مراسلون
خريطة ريف إدلب .. موقع مراسلون
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أكد مصدر ميداني في ريف إدلب لمراسلون سيطرة وحدات الجيش السوري على بلدة ترنبة غرب سراقب ، إثر معارك عنيفة مع إرهابيي جبهة النصرة

ريف إدلب – مراسلون

وقال المصدر لمراسلون أن وحدات الجيش السوري سيطرت أيضا ً على بلدة النيرب الواقعة على الطريق حلب – اللاذقية المعروف بـ ” M4 ” ، حيث قطعت بذلك إمداد مدينة سراقب من أريحا بالكامل

ومع هذه السيطرة أصبحت وحدات الجيش على مسافة 1 كم فقط من سراقب انطلاقا ً من مواقع القوات في بلدة ترنبة ، و 8 كم فقط عن إدلب و أريحا إنطلاقا ً من مواقع القوات في بلدة النيرب .

وقتل خلال الإشتباك عشرات المسلحين من جنسيات أجنبية وسورية ، فضلا ً عن تدمير آليات ومدرعات عسكرية للنصرة بمن فيها

يتبع ..

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المصدر : موقع مراسلون – يوشع يوسف

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