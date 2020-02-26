خريطة ريف إدلب .. الجيش السوري يقترب من الإطباق على قرى سهل الغاب
أكد مصدر ميداني في ريف إدلب لموقع مراسلون سيطرة وحدات الجيش السوري على بلدة كفرعويد الاستراتيجية والتي تشرف على سهل الغاب في ريف حماة الغربي
مراسلون – ريف إدلب
وقال المصدر لمراسلون أن وحدات الجيش السوري باشرت منذ بعد ظهر اليوم الأربعاء تقدمها غربا ً في ريف إدلب الجنوبي ، وتمكنت القوات من بسط السيطرة على قرى سفوهن و كفر عويد و كفر موسى وفليل و كوكبة و الفطيرة وكورسعا والفقيع والملاجة بعد اشتباكات قتل فيها عشرات المسلحين و جرح آخرين
وفي المحور الآخر ، وسعت وحدات أخرى من الجيش السوري عملياتها العسكرية قرب الحدود الإدارية مع ريف حماة الشمالي ، وتمكنت من السيطرة على بلدات الطهرية وتل الطهرية و اللوبيدة و حوراته مقتربة من النقطة التركية في شير مغار
ومع السيطرة على بلدة كفرعويد ، باتت وحدات الجيش السوري على مشارف سهل الغاب من المحور الشرقي ، وأصبحت على مسافة عدة قرى فقط من الإطباق على جبل شحشبو وقطع طريق سراقب – جسر الشغور بالإضافة للإطباق ما تبقى من قرى في ريفي إدلب و حماة الغربي كما تظهر الخريطة المرفقة
المصدر : موقع مراسلون / يوشع يوسف
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