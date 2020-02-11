الجيش السوري يسيطر على خان العسل غرب حلب ( خريطة )

سيطر الجيش السوري على منطقة خان العسل غرب حلب ، بعد معارك عنيفة مع إرهابيي جبهة النصرة والفصائل المتحالفة معها

مراسلون – حلب

وذكرت وكالة سانا أن الجيش السوري حرر اليوم الثلاثاء 11 شباط 2020 منطقة خان العسل الواقعة شمال غرب الراشدين 4 و غرب حلب ، بعد معارك مع جبهة النصرة والفصائل الإرهابية المتحالفة معها

وكان الجيش السوري قد حرر بعد ظهر اليوم منطقة الراشدين 4 و غابات الأسد غرب حلب بعد معارك مع المسلحين

وتعد السيطرة على منطقة خان العسل انجازا ً استراتيجيا ً يتمثل في حماية مدينة حلب من صواريخ الجماعات الإرهابية والتي اعتادت على قصف المدينة بالصواريخ طيلة السنوات الماضية

ومع هذه السيطرة تكون وحدات الجيش السوري أمنت المحور الشمالي من أوتوستراد دمشق – حـلب والواصل إلى مدخل المدينة

في حين يبقى أمام قوات الجيش السوري مسافة 17 كم وتسيطر على كامل الأوتوستراد الواصل من حـلب إلى درعا مروراً بالعاصمة دمشق

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المصدر : مراسلون