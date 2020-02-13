خريطة .. الجيش السوري يحرر كفرجوم وريف المهندسين 1 غرب طريق حلب – دمشق

وسعت وحدات الجيش العربي السوري من نطاق سيطرتها في الريف الجنوبي الغربي لمدينة حلب و على طول الأوتوستراد الدولي ، محررة مناطق جديدة وسط انهيار في صفوف الجماعات الإرهابية

مراسلون – ريف حلب

مصدر ميداني في ريف حلب أكد لمراسلون سيطرة وحدات الجيش السوري على منطقة ريف المهندسين 1 و بلدة كفر جوم غرب أوتوستراد حلب الدولي ، وذلك بعد معارك مع الجماعات الإرهابية

وأضاف المصدر أن وحدات الجيش السوري تخوض حتى اللحظة معارك عنيفة داخل ريف المهندسين 2 ، وسط استمرار التقدم لوحدات الاقتحام

وتسعى وحدات الجيش السوري للوصول إلى منطقة خان العسل والالتقاء مع وحدات الجيش السوري المرابطة هناك ، الأمر الذي يجعل الأوتوستراد الدولي تحت سيطرة الجيش السوري من المحورين الشرقي و الغربي

إلى ذلك ، واصل الطيران الحربي السوري والروسي تنفيذ غاراته الجوية على مواقع انتشار المسلحين في أورام الصغرى والكبرى و النيرب ، محققا ً اصابات مباشرة في صفوف المسلحين

يذكر أن الجيش السوري كان قد سيطر على كامل القرى والبلدات الواقعة شرق الأوتوستراد الدولي ، بالإضافة لتحرير منطقة الراشدين 4 و خان العسل مؤمنا ً بذلك عقدة طريق غرب حلب بالكامل

المصدر : موقع مراسلون / يوشع يوسف

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