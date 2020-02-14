خريطة حلب .. الجيش السوري يحرر أورم الكبرى و الرضوان غرب طريق حلب – دمشق

أكد مصدر ميداني في ريف حلب لموقع مراسلون سيطرة وحدات الجيش السوري ، مساء اليوم الجمعة ، على بلدة أورم الكبرى و منطقة الرضوان غرب أوتوستراد حلب ، بعد معارك عنيفة مع الجماعات الإرهابية

مراسلون – ريف حلب

وقال المصدر لمراسلون أن وحدات الجيش السوري وبعد تمهيد ناري بالأسلحة المناسبة اقتحمت على مواقع إرهابيي جبهة النصرة في المنطقة ، وتمكنت من تحرير بلدة أورم الكبرى و منطقة الرضوان موقعة خسائر فادحة في صفوف المسلحين

ومع السيطرة على بلدة أورم الكبرى ، أصبحت مواقع المسلحين في منطقة كفرناها والجيب الجنوبي منها شبه محاصرة من المحاور الثلاثة ، كما تظهر الخريطة

مع اكمال الطوق والتقاء وحدات الجيش السوري المتقدمة من أورم الكبرى باتجاه خان العسل عبر بلدة كفرناها تكون وحدات الجيش السوري قد أمنت طريق حلب – دمشق بالكامل وبمسافة آمان تسمح للمدنيين باستخدامه

يذكر أن وكالة سانا أعلنت عن سيطرة الجيش العربي السوري على أوتوستراد حلب – دمشق وذلك بعد تأمين وحدات الجيش السوري لكامل الجزء الشرقي من الأوتوستراد

المصدر : موقع مراسلون / يوشع يوسف

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