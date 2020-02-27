خريطة .. الجيش السوري يسيطر على جبل شحشبو مع عشرات القرى في ريف ادلب و سهل الغاب

أكد مصدر ميداني في ريف ادلب لمراسلون سيطرة وحدات الجيش السوري على كامل جبل شحشبو الاستراتيجي في منطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي

مراسلون – ادلب

وقال المصدر لمراسلون أن وحدات الجيش السوري سيطرت على الجبل بعد التقاء القوات المتقدمة من ريف إدلب الجنوبي مع القوات في ريف حماة الغربي ، الأمر الذي أدى لبسيط السيطرة على عشرات القرى والبلدات في المنطقة

من جهتها ، قالت وكالة سانا السورية أن وحدات الجيش السوري تمكنت من السيطرة على قرى طنجرة والعنكاوي والحواش والعمقية وشيرمغار والعريمة بريف إدلب الجنوبي وسهل الغاب ، فيما تعمل القوات على ملاحقة فلول الإرهابيين في المنطقة

وأدت السيطرة الحالية إلى حصار النقطة التركية في منطقة شير مغار بريف حماة الغربي وذلك بعد وصول وحدات الجيش السوري لمحيطها

وبحسب المصادر لمراسلون ، فقد بلغ عدد القرى والبلدات والتلال الاستراتيجية المحررة منذ بدء العملية العسكرية الثانية ( قبل ثلاثة أيام ) ما يقارب الـ 60 .

وتعد منطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي المعقل الرئيسي لما يسمى ” المعارضة السورية ” والخزان البشري الأكبر لمسلحي إدلب وريفها

المصدر : موقع مراسلون

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