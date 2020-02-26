حماة.. شاب يفبرك حادثة خطفه ليأخذ من أهله فدية بقيمة 20 ألف دولار

قام شخص في مدينة اللاذقية ، بعملية خطف مفبركة ادعى فيها أنه اختطف، ليأخذ مبلغ فدية من ذويه بقيمة ( 20 ) ألف دولار .

ونشرت وزارة الداخلية السورية تفاصيل كشف القضية ، التي بدأت بشكوى من قبل أحد المواطنين تقدم بها إلى قسم شرطة حماه الخارجي، قال فيها إن شقيقه تعرض للخطف.

وأفاد المدعي أن شقيقه المدعو ( محمد نور. ع ) تولد 2000م، اختطفه مجهولون بعد مغادرته قريته ( قمحانة) قاصداً مدينة حماه.

وقال المدعي إن الخاطفين أرسلوا لعائلته مقطع فيديو يظهر شقيقه معصوب العينين ومقيد اليدين ، وطلبوا فدية قدرها 20 ألف دولار ، مهددين بقتله إن لم يتم الدفع.

وتبين من خلال التحقيق أن حادثة الخطف مفبركة ، والمختطف (محمد نور ) نفسه هو من فبركها وصور مقطع الفيديو وأرسله لوالده ليحصل على مبلغ الفدية.

واعترف المختطف بأنه ألف جواله وشرائح الاتصال وبطاقته الشخصية وأوراقه الثبوتية وأخفاهم في حفرة حتى لا يتم العثور عليهم وكشفه، لكن تم العثور على تلك الأشياء والتحرز عليها وإحالته للقضاء المختص.