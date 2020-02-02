” النصرة ” تخسر عدة قادة ميدانيين ومسلحين في هجوم جمعية الزهراء غرب حلب

صفعة جديدة تلقتها جبهة النصرة / تنظيم القاعدة في سوريا خلال تصدي الجيش السوري لهجوم نفذته ” هيئة تحرير الشام ” وفصائل التركستان على جبهة جمعية الزهراء غرب حلب .

مراسلون – ريف حلب

مصادر ميدانية في حلب قالت لمراسلون أن جبهة النصرة انسحبت تحت جنح الظلام من نقاط حاولت التقدم إليها بمحور جميعة الزهراء غرب حلب، وذلك عقب تلقيها ضربات صاروخية و مدفعية ألحقت خسائر بشرية وعسكرية كبيرة في صفوفها ، ما أجبرها على التراجع .

وطوال المعركة ، التي دامت منذ عصر يوم أمس السبت وحتى فجر الأحد ، والتي بدأتها النصرة بتفجير أربعة عربات مفخخة ، امنتعت معرفات ” الهيئة ” والفصائل الإرهابية عن نشر تفاصيل الهجوم أملا ً منها في تحقيق تقدم على حساب الجيش السوري والذي لقّن النصرة درسا ً في القتال ، ما دفع الأخيرة وفي وقت متأخر من ليل السبت – الأحد لإعلان شنها ” إغارة ” بعد فشلها في الصمود والإنسحاب تحت جنح الظلام .

المصادر قالت لمراسلون أن الجيش السوري كبّد النصرة عشرات القتلى والجرحى خلال الهجوم ، أبرزهم قادة ميدانيين من ما يسمى ” العصائب الحمراء ” ، فضلا ً عن مقتل عدد آخر من إرهابيي التركستان ، الأمر الذي دفع المسلحين للإنسحاب

ويأتي هجوم النصرة على نقاط الجيش السوري في محور جمعية الزهراء محاولة لرفع معنويات المسلحين والبيئة الحاضنة لهم ، وذلك بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الجماعات المسلحة في محوري إدلب و حلب ، بالإضافة لمحاولة إشغال القوات السورية التي تحقق انتصارات كبيرة بمحور ريف حلب الجنوبي الغربي ، حيث سيطرت القوات على عدة قرى وبلدات بمحور الطريق الدولي حلب – دمشق .

وكانت جبهة النصرة الإرهابية قد شنت عند غروب شمس السبت، هجوما ًعنيفا ً باتجاه نقاط انتشار الجيش السوري على محور جمعية الزهراء غرب مدينة حلب، مستخدمة 4 آليات مفخخة وعشرات الانغماسيين بتخطيط وإشراف مباشر من قبل زعيمها الإرهابي”أبو محمد الجولاني”.

وعمد الجيش السوري إلى استيعاب الهجوم الإرهابي وتمكن من تفجير الآليات الأربعة قبل وصولها الى محيط نقاطه على المحور، ونفذ قصفا صاروخيا ومدفعيا دقيقا استهدف نقاط انتشار وتحركات الارهابيين على امتداد محاور الهجوم.

وتخوض وحدات الجيش السوري معارك عنيفة ضد التنظيمات الإرهابية في محور ريف حلب الغربي و ريف إدلب الجنوبي ، محررة عشرات القرى والبلدات بمحاذاة الطريق الدولي دمشق – حلب ، وسط حالة من الإنهيار والتخبط في صفوف المسلحين

و تمكنت القوات السورية خلال الـ 48 ساعة الماضية من السيطرة على كل من قرى زيتان و القلعجية والخالدية والقراصي والحميرة وخلصة ومزارع القراصي وتلول حزمر وحرش خان طومان ، فضلا ً عن أسر عدد كبير من إرهابيي جبهة النصرة أثناء احكام السيطرة على قرية القلعحية.

المصدر : مرسلون / يوشع يوسف