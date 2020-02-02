جوزيف عطية يستعرض مهاراته في الطبخ بطريقة الشيف نصرت ( فيديو )

يتمتع الفنان جوزيف عطية بخفة ظلٍّ كبيرة ، تظهر بشكلٍ دائم في منشوراته العفوية التي يشاركها مع المتابعين عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي .

واستعرض النجم اللبناني مهاراته في الطبخ أمام الجمهور حيث اتخذ من إحدى الوجبات التي قام بتحضيرها منصةً له ليقدمها على طريقة الطاهي التركي الشهير نصرت .

ووثق تقطيعه للطبق بعد إخراجه من الفرن من خلال شريط فيديو شاركه مع المتابعين عبر إحدى حساباته ، وظهر وهو يقوم برشّه بالملح على بأسلوب الشيف الشهير .

وحاز الفيديو على تفاعل المتابعين الذين أشادوا بخفة ظلِّ وفكاهة نجمهم ، بينما أبدى آخرون استغرابهم من شغف الفنان الشاب للطبخ والوقوف في المطبخ .

جوزيف عطية يتقمص حركات الشيف نصرت :

وكان الفنان جوزيف عطية من أبرز المشاركين في الحراكِ الشعبي الذي اجتاح شوارع لبنان قبل أشهر .