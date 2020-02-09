جواهر الكويتية تعلن إصابتها بالسرطان والجمهور يدعو لها بالشفاء ( صور )

صدمت الفنانة جواهر الكويتية محبيها بإعلان إصابتها بمرض السرطان ، وذلك من خلال منشور تضمن صورتين نشرتهم عبر حسابها الرسمي في تطبيق سناب شات .

كشفت في الصورة الأولى عن تواجدها داخل المستشفى الذي تتلقى فيه العلاج دون أن تظهر وجهها ، كتبت عليها : ” يأتي بها الله إن الله لطيف خبير ” .

منشور الفنانة جواهر الكويتية :

وتضمنت الصورة الثانية مجموعة من أسماء الناجين من المرض الخبيث ، وعلقت عليها قائلة : ” إن شاء الله ينكتب اسمي معهم … المتشافين يا رب ” .

وأثار إعلان الفنانة ردود أفعالٍ واسعة في أوساط المتابعين ، الذين أعربوا عن تعاطفهم الكبير معها داعين الله أن يكتب لها شفاءً لا يغادر سقماً .

ودخلت الفنانة جواهر الكويتية عالم الفن ومجال التمثيل في العام 1997 ، وخلال مسيرتها الفنية توقفت عدة مرات عن تقديم الأعمال الدرامية بسبب واقع الفن المتردي المليء بالمشاكل بحسب ما صرحت حينها .