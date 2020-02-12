جواهر الكويتية تكشف حقيقة وضعها الصحي بعد إصابتها بالسرطان

أخبار الفن
جواهر الكويتية
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نفت الفنانة جواهر الكويتية كلَّ الأخبار المتداولة حول حرج وضعها الصحي ، والتي انتشرت عقبَّ إعلانها إصابتها بمرض السرطان وبدئها العلاج منه .

وطمأنت النجمة الشابة الجمهور على حالتها الصحية وقالت أنها بخير ، وليس كما يتم ترويجه عبر الصفحات والمواقع الفنية بأنها في مراحل متقدمة .

وصرحت الفنانة جواهر لجريدة الأنباء ، قائلة : ” أنا بخير وأخضع للعلاج داخل إحدى المستشفيات البريطانية ” ، وأعربت عن استيائها وصدمتها لما يتم ترويجه عن سوء وضعها الصحي وأنها في حالة حرجة .

ووصفت الأخبار المتداولة عنها بالكذب والافتراء بهدف تحقيق مشاهدات عالية واستدراج الجمهور للتفاعل ، وطالبت بعدم تهويل الأمر ونقل معلومات صحيحة عنها فقط ، لافتة إلى أن الأنباء الكاذبة تسببت بألمٍ شديد لأهلها وأطفالها .

يذكر أن  الفنانة جواهر الكويتية قد دخلت عالم الفن ومجال التمثيل في العام 1997 ، وخلال مسيرتها الفنية توقفت عدة مرات عن تقديم الأعمال الدرامية بسبب واقع الفن المتردي المليء بالمشاكل .

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