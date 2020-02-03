جريمة مروعة في طرطوس .. أم قتلها وحيدها خنقاً .. تفاصيل

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جريمة مروعة في طرطوس .. أم قتلها وحيدها خنقاً .. تفاصيل
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هزت جريمة مروعة محافظة طرطوس ، تمثلت بمقتل أم سبعينية خنقاً ضمن منزلها ، على يد ابنها الوحيد.

ونشرت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك ، أن فرع الأمن الجنائي بطرطوس ألقى القبض على مجرم يدعى ( أ . ض )  أقدم على قتل والدته عن طريق الخنق .

وتم القبض على المجرم بعد التحري والتحقيقات إثر ورود معلومات لفرع الأمن الجنائي بوجود امرأة مقتولة داخل أحد المنازل بحي الإنشاءات.

حيث توجهت الدوريات لمكان الجريمة و شوهدت الامرأة مقتولة ضمن منزلها ، فيما حدد الطبيب الشرعي سبب الوفاة بـ ( الخنق ) .

وبعد الاشتباه بابن الضحية ، نصب له الكمين اللازم وتم القبض عليه واعترف بدوره خلال التحقيقات بارتكاب جريمة قتل بحق والدته بسبب خلافات عائلية.

وتستمر التحقيقات لمعرفة على ملابسات الجريمة ، في حين سيتم تقديم القاتل إلى القضاء المختص .

 

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