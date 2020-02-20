جريمة مروعة في حلب .. طعنه ثم حرق جثته وتسجيل صوتي أوقع بالمجرم

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جريمة مروعة في حلب .. طعنه ثم حرق جثته وتسجيل صوتي أوقع بالمجرم
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هزت جريمة مروعة محافظة حلب ، إذ عثر على جثة مصابة بعدة طعنات ومحروقة ، فيما تم القبض على المجرم قبل هروبه خارج البلاد.

ونشرت وزارة الداخلية عبر صفحتها في فيسبوك ، أن فرع الأمن الجنائي في حلب كشف ملابسات جريمة مروعة في حي الشعار ، وألقى القبض على القاتل قبل هروبه خارج القطر.

وذكرت الوزارة أنه عثر على جثة المواطن ( ابراهيم . د ) مصابة بعدة طعنات بأداة حادة ، كما تبين أنه تم حرق الجثة لإخفاء معالمها.

وتمكن فرع الأمن من جمع الأدلة وإلقاء القبض على القاتل ( مرتضى . ج ) الذي اعترف خلال التحقيق بإقدامه على طعن المغدور بواسطة سكين حادة .

كما اعترف بأنه حرق الجثة ورمى أداة الجريمة في أحد حاويات القمامة وسرق الجهاز الخليوي للضحية ، وبتفتيش الجهاز عثر الأمن على مقطع صوتي يؤكد محاولة القاتل الهروب إلى تركيا بطريقة غير قانونية.

 

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