جريمة مروعة في تركيا .. قتل أم سورية حامل طعناً وطفلها خنقاً

وقعت جريمة مروعة في تركيا قبل يومين ، راح ضحيتها أم سورية حامل في شهرها السادس في منزلها .

ونشرت وكالة أنباء “الأناضول” تفاصيل جريمة القتل التي وقعت في محلة مينيمين، بحي إرماك، في مدينة مدينة إزمير، جنوبي تركيا .

وبينت الوكالة أن الضحية سيدة سورية تدعى منار الأحمد ، تبلغ من المر 35 عاماً وهي حامل بشهرها السادس ، كما قتل طفلها البالغ من العمر 5 أعوام ، في منزلهم.

وعن كيفية اكتشاف الجريمة ، لفتت الوكالة إلى أن بكاء طفل صغير أمام باب منزل الضحية ، أثار انتباه الجيران ليدخلوا المنزل ويتفاجؤوا بوجود جثة مطعونة.

وجاءت على الفور فرق الإسعاف ، لتجد المرأة قد فارقت الحياة، كما تم العثور على صبي يبلغ من العمر 5 أعوام، في غرفة ثانية من المنزل، مفارقاً الحياة خنقاً.

وقال شقيق الضحية في إفادته ، أن القتلة مصاغ أخته وهاتفها ، وتم توقيف 3 من الجيران للتحقيق معهم والوصول للقاتل.