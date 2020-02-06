جريمة مروعة في تركيا .. قتل أم سورية حامل طعناً وطفلها خنقاً

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جريمة مروعة في تركيا .. قتل أم سورية حامل طعناً وطفلها خنقاً
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وقعت جريمة مروعة في تركيا قبل يومين ، راح ضحيتها أم سورية حامل في شهرها السادس في منزلها .

ونشرت وكالة أنباء “الأناضول” تفاصيل جريمة القتل التي وقعت في محلة مينيمين، بحي إرماك، في مدينة مدينة إزمير، جنوبي تركيا .

وبينت الوكالة أن الضحية سيدة سورية تدعى منار الأحمد ، تبلغ من المر 35 عاماً وهي حامل بشهرها السادس ، كما قتل طفلها البالغ من العمر 5 أعوام ، في منزلهم.

وعن كيفية اكتشاف الجريمة ، لفتت الوكالة إلى أن بكاء طفل صغير أمام باب منزل الضحية ، أثار انتباه الجيران ليدخلوا المنزل ويتفاجؤوا بوجود جثة مطعونة.

وجاءت على الفور فرق الإسعاف ،  لتجد المرأة قد فارقت الحياة، كما تم العثور على صبي يبلغ من العمر 5 أعوام، في غرفة ثانية من المنزل، مفارقاً الحياة خنقاً.

وقال شقيق الضحية في إفادته ، أن القتلة مصاغ أخته وهاتفها ، وتم توقيف 3 من الجيران للتحقيق معهم والوصول للقاتل.

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