جريمة عائلية في تركيا .. شاب سوري يذبح والدته لرفضها إعطائه ثمن المخدرات

أقدم شاب سوري في تركيا ، على ارتكاب جريمة قتل راح ضحيتها والدته التي رفضت إعطائه مبلغ من المار لشراء المخدرات .

ووفق ما أوردت وسائل إعلام تركية من تفاصيل لهذه الجريمة ، فإن سيدة سورية تدعى لمياء زعيتر ، تبلغ من العمر 56 عاماً ، عثر عليها مقتولة في منزلها في محلة تشنار، بمنطقة باغجلار في اسطنبول.

وذكرت وسائل الإعلام أن السيدة لطالما كانت تتشاجر مع ابنها كنار زعيتر، البالغ من العمر 31 عاماً بسبب ادمانه على المخدرات .

وطلب الشاب من والدته مبلغ من المال لشراء المخدرات لينشب جدال بين الطرفين، إثر رفض الأم إعطاءه المال .

وبعد ارتفاع حدة الجدال بين الأم وابنها ، قام الأخير بطعنها بواسطة سكين ثم لاذ بالفرار ، فيما اتصل ابنها الثاني بالشرطة.

وعثر الإسعاف على الأم وقد فارقت الحياة ، بينما تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على القاتل الذي اعترف بدوره بارتكابه جريمة القتل بسبب إدمانه على المخدرات.