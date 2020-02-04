أغرب جريمة الكترونية في سوريا .. زوجة تتواصل مع أصدقاء زوجها وتشهر بسمعته

كشف فرع الأمن الجنائي في اللاذقية عن أغرب جريمة الكترونية ، والتي حصلت بدافع الغيرة ، إذ أقدمت زوجة على التواصل مع أصدقاء زوجها والتشهير بسمعته.

وبحسب صحيفة “الوطن” أفاد رئيس فرع الأمن الجنائي في محافظة اللاذقية العقيد عدنان اليوسف بأنه تم الكشف عن جريمة الكترونية الدافع ورائها هو الغيرة الزوجية.

وتحدث اليوسف عن ملابسات القضية ، مبيناً أن سيدة عملت على تشهير سمعة زوجها من خلال التواصل مع أصدقائه على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الخلافات بينهم.

وتم القبض على السيدة التي أقرت بفعلتها ، وأكدت أن السبب وراء قيامها بذلك هو غيرتها على زوجها.

كما كشف اليوسف عن جريمة الكترونية ثانية في المحافظة ، تمثلت بقيام سيدة بإنشاء حساب وهمي وابتزاز سيدة أخرى والتشهير بسمعتها ، ليتبين أن صاحبة الحساب الوهمي هي ابنة زوج السيدة الأولى ، والسبب وراء ذلك هو خلافات عائلية .

يذكر أنه يرد لفرع الأمن الجنائي في كل المحافظات وبشكل يومي شكاوى عدة ، منها ما يتعلق بسرقة أجهزة موبايل، وأخرى تتعلق بسب وشتم والتشهير والابتزاز على مواقع التواصل الاجتماعي.

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