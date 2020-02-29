توضيح من السورية للطيران بخصوص إيقاف الرحلات بسبب كورونا

أكد مدير عام المؤسسة العامة السورية للطيران المدني باسم منصور ، بأنه يجري بشكل دائم تعقيم الطائرات وحرم المطارات منذ انتشار فيروس كورونا.

وفي تصريحه لإذاعة “ميلودي إف إم”، أكد منصور أنه منذ بدء انتشار كورونا أصدرت الجهات الصحية والرقابية في وزارة الصحة ، تعميماً للمطارات بالتدقيق على كافة المسافرين.

وشدد على أنه يتم فحص المسافرين بشكل دقيق وأي أعراض تظهر على المسافر يتم عزله مباشرة عن طريق وزارة الصحة.

وأشار مدير عام المؤسسة العامة السورية للطيران إلى أن هذه الإجراءات صادرة بالأساس عن منظمة الصحة العالمية.

وفيما يتعلق بإيقاف الرحلات مع إيران التي انتشر فيها الفيروس بشكل متزايد، قال منصور إن هذا القرار اجراء يتعلق بكل دولة لكن منظمة الصحة العالمية لم تطلب ذلك، مضيفاً: “لا يمكن توقيف حركة المطارات في العالم ” علماً أنه ليس لدينا رحلات مباشرة على الصين.

كما أكد أنه يتم تعقيم حرم المطار ومن ثم تعقيم الطائرات، التي تطير إليها الخطوط الجوية ويتم أيضاً تعقيمها وتعقيم منطقة القدوم عند عودتها.