تفعيل الرحلات الجوية من مطار حلب الدولي إلى أول بلد عربي

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تفعيل الرحلات الجوية من مطار حلب الدولي إلى أول بلد عربي
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أعلن وزير النقل السوري علي حمود، عن بدء تفعيل الرحلات الجوية من مطار حلب الدولي إلى القاهرة الشهر القادم.

وبعد إتمام أول رحلة جوية بين دمشق وحلب بالأمس ، أكشف وزير النقل في تصريح لوكالة “سبوتنك” عن خطة لتسيير رحلات جوية من مطار حلب الدولي إلى القاهرة في مطلع شهر آذار المقبل.

وعن سبب اختيار القاهرة (مصر) كأول بلد عربي سيتم تفعيل الحركات الجوية باتجاهه ، قال الوزير حمود إن ذلك يعود لوجود جالية سورية كبيرة في القاهرة .

وأكد وزير النقل في هذا الإطار ، أنه بعد القاهرة ، سيكون التشغيل إلى دول عديدة ، دون أن يذكرها.

يذكر أن مطار حلب الدولي استقبل ظهر يوم أمس الأربعاء، أول رحلة جوية قادمة من دمشق بعد توقفه عن الخدمة لأكثر من 8 سنوات بسبب الحرب.

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