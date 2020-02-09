تفاصيل اختراق حسابي “فيسبوك” و “ماسنجر” على تويتر

كشفت شركة تويتر عن تعرض حسابين رسميين لموقع فيسبوك وتطبيق ماسنجر للاختراق مساء الجمعة من خلال منصة ثالثة.

وأفاد متحدث باسم شركة “تويتر” في بيان عبر البريد الإلكتروني إن الحسابين تعرضا للاختراق، وفور معرفتهم بالأمر تم إغلاق الحسابين.

و أشار المتحدث إلى أنه يجري العمل عن كثب مع شركة فيسبوك لاستعادة الحسابين المخترقين.

وذكر موقع “داون ديتكتور”، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، بأن العطل الجديد، حرم عدد كبير من مستخدمي تويتر من نشر أي منشورات أو تغريدات جديدة عبر حساباتهم.

و أوضح الموقع بأن العطل أصاب إصدارات “تويتر” عبر نسخة سطح المكتب والهواتف الذكية العاملة بنظامي تشغيل “أندرويد” و”آي أو إس”.

وأصاب العطل عدد من الدول منها اليابان وأوروبا وشمال أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك.

كما تعرض تطبيق ماسنجر لعطل كبير يوم الخميس الماضي في مناطق عديدة بالعالم.

فيما تعرض حساب الرئيس التنفيذي لشركة تويتر ، جاك دورسي، للاختراق في أغسطس/آب الماضي، مما سمح لشخص غير مخول بإرسال تغريدات عامة من بينهما إهانات عنصرية وكلمات بذيئة لمتابعيه.