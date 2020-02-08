تعرفوا إلى فوائد الليمون الأسود للقولون وطريقة استخدامه لعلاج هذه المشكلة

يكثر استخدام الليمون الأسود في المطبخ الفارسي وكذلك في بعض الدول العربية، وخاصة الكويت والعراق، في الصلصات والحساء، ويعرف بفوائده الكثيرة لمشاكل القولون.

إن الليمـون الأسود هو في الواقع الليمـون المجفف، الذي تم الحصول عليه من خلال غلي الليمـون الطازج وتركه ليجف تحت أشعة الشمس.

الليمون الأسود للقولون

كانت هناك العديد من التجارب التي تمّ اعتماد فيها الليمـون الأسود من أجل علاج حالات القولون المختلفة. لذلك، يمكن أن تشمل فوائد تناول الليمون الأسود للقولون ما يلي:

– يساعد الليمـون الأسود بشكلٍ كبيرٍ في القضاء على البكتيريا أو الجراثيم الناتجة عن تحليل وهضم الطعام.

– كما ان الليمـون الأسود، وبسبب احتوائه على كمية كبيرة من الألياف الغذائية، يحفز المعدة لإزالة السموم بشكل جيد، فهو ينشط المعدة ويمنع الإمساك.

– يعالج الليمـون الأسود جميع اضطرابات المعدة ويحسن ليونة أنسجة المعدة.

– الليمـون الأسود هو مهدئ، وهو يحتوي على مواد مغذية تحفز الشعور بالطاقة الإيجابية وتخفف من التوتر والأرق وهي من بين أهم أسباب متلازمة القولون العصبي.

مزيج الليمون الأسود الصحي للقولون العصبي

– يمكنكم تحضير هذا الخليط عن طريق طحن خمس حبات من الليمون الأسود، مع ملعقة من السكر، ثم وضع هذا الخليط في كوب من الماء، وشربه قبل ساعة واحدة من كل وجبة.

للحصول على أفضل النتائج، عليكم أن تتناولوا هذا الخليط بشكلٍ منتظم ولمدة شهر للتعافي من أعراض القولون العصبي.

– كما انه من المفيد ان تضيفوا ملعقة من مسحوق الليمون الأسود إلى كوب من الماء الدافئ وأن تشربوها على معدة فارغة يومياً.

– كما ويمكنكم ايضاً ان تحرصوا على تناول ملعقة كبيرة من مسحوق الليمـون الأسود قبل الأكل أو بعده.