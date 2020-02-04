تطبيق واتساب يغضب مستخدميه بطرحه هذه الميزة السوداء

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تطبيق واتساب يغضب مستخدميه بطرحه هذه الميزة السوداء
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طرحت شركة تطبيق واتساب المملوكة لشركة فيسبوك ، تحديث جديد يحوي ميزة أثارت جدلاً كبيرة في تغيير يعتبر الأكبر منذ سنوات.

وذكر موقع “إكسبريس” أن التحديث الجديد للتطبيق ، يحوي ميزة الوضع المظلم (Dark mood) وهي من إحدى التحديثات المتوقعة منذ سنوات.

ميزة واتساب الجديدة :

وتم تفعيل هذه الميزة بشكل رسمي لدى العديد من المشتركين ، خاصة الذين قاموا بالتسجيل في البرنامج التجريبي للشركة (beta).

لكن ، هذه الميزة لم تنل إعجاب مستخدمي التطبيق ، إذ تذمر كثيرون من “الوضع المظلم” حتى أن بعضهم وصفه بـ”الوضع القبيح”.

إحدى أبرز مشاكل التحديث الجديد ذو “الوضع المظلم” ، هي استخدام واتساب لخلفية خضراء داكنة بدلا من اللون الأسود ، ما يعني أن المستخدمين الذي يملكون هواتف بشاشات AMOLED ، لن يحصلوا على الاستفادة الكاملة من الوضع المظلم – بما في ذلك توفير البطارية.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد ، حيث وصل تذمر المستخدمين إلى لون النص ، معتبرين أن النص الأبيض الصارخ في الخلفية مزعج للعيون.

لكن واتساب لم يحسم أمره بشأن هذه الميزة التي مازالت قيد التجريب ، لذلك يتوقع مستخدمو التطبيق أن يعزف عن تطبيقها.

 

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