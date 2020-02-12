تركيان يقتلان فتاة سورية طعناً .. والمحكمة تقضي بسجنهما بعد عام من الجريمة

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تركيان يقتلان فتاة سورية طعناً .. والمحكمة تقضي بسجنهما بعد عام من الجريمة
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أصدرت محكمة الجزاء في ولاية غازي عنتاب التركية ، حكمها بحق قاتلي فتاة سورية ، بعد أكثر من عام على ارتكاب الجريمة .

حيث نشر والد الـ فتاة (نبيل أبو صالح) عبر صفحته في فيسبوك ، أن محكمة الجزاء أصدرت حكمها بحق قاتلي الطالبة السورية غنى أبو صالح .

وقال والد الضحية: “بعد مرور سنة و3 أشهر، أقرت محكمة الجزاء بغازي عنتاب، بالحكم بالسجن لمدة 31 سنة للقاتل، و21 سنة للمشترك في الجريمة”.

وقتلت الطالبة السورية غنى أبو صالح 19 عام ، طعناً على يد شابين تركيين حاولا سرقة هاتفها المحمول ، في الثامن من تشرين الثاني 2018.

و تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على الفاعلين (م – ت / 17 عاماً) و(أ – س / 15 عاماً)، بتاريخ 2018.

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